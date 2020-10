Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1406) Schmuckdieb ermittelt

Höchstadt a.d.Aisch (ots)

Eine Seniorin schaltete eine Anzeige in der Zeitung um nach Gesellschaft für gemeinsame Unternehmungen zu suchen. Hierbei kam es zum Kontakt mit einem 60-Jährigen, und sie vereinbarten ein gemeinsames Essen im Haus der Rentnerin. Da sich die beiden gut verstanden, kam es auch zum Austausch von Zärtlichkeiten. Nachdem der Mann das Haus verlassen hatte, bemerkte die Dame das Fehlen eines 50 Euro Scheines. Außerdem hatte der Mann unbemerkt Schmuck im vierstelligen Euro-Bereich entwendet.

Die Geschädigte erstattete Anzeige und die Polizei in Höchstadt konnte den Mann ermitteln. Bei einer durchgeführten Wohnungsdurchsuchung in der Wohnung des Mannes in Bamberg, konnte der entwendete Schmuck aufgefunden werden.

Die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass der 60 jährige Bamberger die Masche möglicherweise schon des Öfteren angewandt hat. Aufgrund der Scham der Opfer, erstatten diese jedoch möglicherweise keine Anzeige bei der Polizei. Eventuelle weitere Opfer werden gebeten, sich mit der Polizei in Höchstadt unter der Telefonnummer 09193 63940 in Verbindung zu setzen.

Quelle: PI Höchstadt a. d. Aisch

