Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1190) Vollbrand einer Wohnung in einem Mehrparteienanwesen

Nürnberg (ots)

Am Freitagabend, den 28.08.2020, kam es gegen 22.30 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Anwesen in der Pfälzerstr. in Nürnberg. Die 43jähr. Wohnungsinhaberin hatte zuvor einen Brand im Kinderzimmer der Wohnung bemerkt. Eigene Löschversuche schlugen fehl, weshalb sie die Wohnung mit ihrem 9jährigen Kind verließ. Inzwischen informierte ein Nachbar die weiteren Bewohner des Anwesens, sodass bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits alle Personen das Haus verlassen hatten. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar rasch unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf weitere Wohneinheiten verhindern, die betroffene Wohnung brannte jedoch vollständig aus.

Die Wohnungsinhaberin, ihr Kind, sowie zwei weitere Bewohner des Anwesens erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung, konnten aber nach Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen werden. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf circa 200.000EUR geschätzt. Nach Ende des Feuerwehreinsatzes konnten die übrigen Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die weiteren Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg übernommen

Ralf Gassert

