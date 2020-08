Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1172) Einbruch in Kiosk - Täterfestnahme

Roth (ots)

In der Nacht von Montag (24.08.2020) auf Dienstag (25.08.2020) brach ein 31-jähriger Mann in einen Kiosk in Büchenbach (Lkrs. Roth) ein. Der Mann wurde festgenommen.

Gegen 03:45 Uhr löste der Mann in dem Gebäude in der Unteren Bahnhofstraße einen Alarm aus, welcher die Rother Polizei auf den Plan rief. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion und ein Hundeführer mit Diensthund umstellten daraufhin den Kiosk. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Als die Polizisten das Gebäude betraten, ergriff eine männliche Person die Flucht auf das Dach. Hier konnte er durch den Diensthund gestellt und von den Beamten festgenommen werden. Hiergegen setzte sich der 31-Jährige zur Wehr, sodass mehrere Beamte notwendig waren, um ihn zu überwältigen. Bei der Festnahme wurde der Tatverdächtige leicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei geführt. Gegen den 31-Jährigen leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein. Zudem wird geprüft, ob der Mann auch für mehrere ähnlich gelagerte Fälle im Bereich Büchenbach in den letzten Tagen (die Polizeiinspektion Roth berichtete) in Frage kommt. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag. Der 31-Jährige wird nun einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Marc Siegl/n

