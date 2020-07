Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1047) Betrunkener pöbelte auf Spielplatz und griff Polizisten an

Nürnberg (ots)

Am gestrigen Abend (29.07.2020) pöbelte ein 25-jähriger Mann die Besucher eines Spielplatzes im Stadtteil St. Leonhard an. Als die Polizei anrückte, ging der Betrunkene auf die Beamten los. Die nahmen den Randalierer in Gewahrsam.

Um kurz nach 20:00 Uhr trat der 25-Jährige auf dem Spielplatz Leonhardspark auf. Anwesende verständigten die Polizei, weil der offensichtlich betrunkene Mann dort wiederholt sowohl Kinder als auch Erwachsene angepöbelt hatte.

Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West konnte den 25-Jährigen kurz darauf unweit des Spielplatzes antreffen. Hierbei verhielt sich der Tatverdächtige gegenüber den Polizisten sofort aggressiv. Er ging in Kampfstellung und griff unvermittelt einen 25-jährigen Beamten an, indem er unter anderem nach ihm trat. Der Streife gelang es, den betrunkenen Randalierer zu überwältigen. Auch als sie dem Mann daraufhin Handfesseln anlegten, setzte er seine Gegenwehr fort und versuchte, einem 33-jährigen Polizisten ins Bein zu beißen. Letztlich nahm die Streife den aggressiven Tatverdächtigen in Gewahrsam, wogegen er sich allerdings bis zu seiner Einlieferung in den Gewahrsamsraum nach Leibeskräften wehrte.

Ein Atemalkoholtest ergab für den 25-Jährigen einen Wert von fast 2,5 Promille. Keiner der Polizeibeamten kam bei dem Einsatz zu Schaden. Dennoch muss sich der Tatverdächtige nun unter anderem wegen versuchter Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Da er darüber hinaus zwei Rucksäcke mit sich führte, an denen noch eine Diebstahlssicherung angebracht war, ermitteln die Beamten gegen den 25-Jährigen obendrein auch wegen des Verdachts des Ladendiebstahls.

