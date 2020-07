Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1046) Paketboten stehlen Münzen aus Postsendungen

Nürnberg (ots)

Am Mittwochabend (15.07.2020) wurden zwei Paketboten in der Nürnberger Südstadt bei einem Münzdiebstahl erwischt. In den Wohnungen der Männer wurden Münzen gefunden, die mutmaßlich aus vorherigen Taten stammen.

Schon seit April häuften sich bei einem Postunternehmen die Reklamationen eines Nürnberger Münzhändlers. Aus den regelmäßigen Paketsendungen des Unternehmens erreichten über 100 nicht den vorgesehenen Empfänger. Eine interne Überprüfung zeigte schnell, dass die abhandengekommenen Sendungen offensichtlich das erste Paketzentrum gar nicht erreicht hatten. Damit richtete sich der Verdacht gegen die Mitarbeiter eines Subunternehmens, welches die Lieferungen des Münzhändlers regelmäßig abholte und zur Verteilstation brachte.

Der Sicherheitsdienst behielt die Vorfälle im BliNürnbergck und stellte am Tattag kurz vor 18 Uhr fest, dass das Fahrzeug des Subunternehmens abweichend von der Route auf einem Supermarktparkplatz im Stadtbezirk Katzwanger Straße parkte. Die zwei Fahrer stiegen aus dem Fahrzeug und öffneten im Ladebereich mehrere Postsendungen. Umgehend rief der Mitarbeiter des Postunternehmens die Polizei an und informierte diese über den gerade laufenden Postdiebstahl.

Die hinzugerufene Streife stellte fest, dass in dem Fahrzeug tatsächlich Briefe des Münzhändlers aufgerissen wurden. Der 37-jährige Fahrer sowie sein 55-jähriger Beifahrer hatten verschiedene Münzen bereits in ihren Rucksack gesteckt.

Auf frischer Tat ertappt half auch kein Leugnen mehr: Die Männer räumten den Diebstahl und weitere Taten bei einer Vernehmung ein. In ihren Wohnungen wurden bei einer anschließend durchgeführten Durchsuchung auch noch Münzen gefunden, die mutmaßlich aus den vorherigen Diebstählen stammten.

Die Tatverdächtigen erwartet nun nicht nur eine Anzeige wegen Diebstahls, sondern auch wegen der Verletzung des Postgeheimnisses. Das zuständige Diebstahlskommissariat des Kriminalfachdezernats 2 Nürnberg versucht nun alle Taten beweiskräftig zu belegen und zu ermitteln, wer den Männern die gestohlenen Münzen abgekauft hat.

