Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1044) Duo stieg in Getränkelager ein - Festnahme

Nürnberg (ots)

Zwei Männer (38 und 41) sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (29./30.07.2020) in das Getränkelager eines Supermarktes in der Schnieglinger Straße Ecke Nordwestring eingestiegen. Kurz darauf nahm sie die Polizei fest.

Ein Anwohner hörte gegen 02:15 Uhr Geräusche von zerbrechendem Glas und beobachtete das Duo, wie es sich im Außenbereich des Supermarktes im umzäunten Gelände des Getränkelagers zu schaffen machte. Daraufhin verständigte er die Polizei. Kurz darauf nahmen zivile Beamte der Nürnberger Polizei an der nahegelegenen Straßenbahnhaltestelle Westfriedhof die zwei unter Alkoholeinfluss stehenden Tatverdächtigen fest. Einen entwendeten Bierkasten samt Inhalt stellten die Beamten sicher.

Da der 38-Jährige über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Antrag auf Haftbefehl. Der Mann wird heute einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Nürnberg zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Robert Sandmann/n

