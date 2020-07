Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (876) Brand in Oberntief - Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Bad Windsheim (ots)

Wie am 28.06.2020 mit Meldung 861 berichtet, kam es am Samstagmorgen (27.06.2020) im Bad Windsheimer Ortsteil Oberntief (Lkrs Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim) zu einer Brandstiftung in einem landwirtschaftlichen Anwesen. Die Ansbacher Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Am Samstagmorgen, gegen 07:00 Uhr, brach in einem landwirtschaftlichen Anwesen mit angrenzenden Wohnhaus in Oberntief Feuer aus. Die Fünf Bewohner des Hauses konnten sich selbst aus dem Gebäude retten und blieben unverletzt. Den alarmierten Feuerwehren gelang es das Feuer unter Kontrolle zu bringen und den Brand zu löschen. Hierbei erlitt ein Mitglied der Feuerwehr eine Rauchgasintoxikation. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Hierbei ergaben sich Hinweise, dass der Brand möglicherweise vorsätzlich herbeigeführt wurde. In diesem Zusammenhang wurde ein 32-jähriger Mann noch am Brandort vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen konnte jedoch der Tatverdacht gegen den 32-Jährigen nicht erhärtet werden, sodass kein Haftbefehl erlassen wurde.

Nach umfangreichen Spurensicherungsmaßnahmen ist davon auszugehen, dass der Brand durch einen bislang Unbekannten Täter vorsätzlich gelegt wurde. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei bittet Zeugen, welche vor oder nach dem Brandausbruch verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Michael Petzold/n

