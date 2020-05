Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (667) Erneut mehrere Pkw im Stadtgebiet Nürnberg und Fürth angegangen

Nürnberg/Fürth (ots)

In den letzten Tagen ereigneten sich erneut mehrere Kfz-Aufbrüche im Stadtgebiet Nürnberg und Fürth. Die Kriminalpolizei ermittelt und gibt Verhaltenshinweise.

Wie bereits mehrfach berichtet, brachen in den letzten Monaten unbekannte Täter vermehrt Kraftfahrzeuge im Stadtgebiet Nürnberg und Fürth auf. Aus geparkten Privatfahrzeugen entwendeten sie Wertgegenstände, aus Firmenfahrzeugen insbesondere mitgeführtes Werkzeug. Auch in der vergangenen Woche (15.05.2020 - 21.05.2020) schlugen unbekannte Täter mehrfach zu.

Am Mittwochmorgen (20.05.2020) schlugen Unbekannte im Zeitraum von 04:45 Uhr - 05:30 Uhr in der Hans-Böckler-Straße in Fürth das Beifahrerfenster eines geparkten VW Transporter ein und entwendeten ein Tablet.

Mitten am Tag schlug man an Christi Himmelfahrt (21.05.2020) in Nürnberg zu. Zwischen 13:30 Uhr und 14:50 Uhr wurde die Seitenscheibe eines Peugeot in der Glockenhofstraße eingeschlagen. Kurz darauf, gegen 15:45 Uhr, gingen Unbekannte einen Porsche Cayenne am Egidienplatz an. Auch hier schlugen sie die Beifahrerscheibe ein. In beiden Fällen entwendeten die Täter eine Handtasche aus den Fahrzeugen. Trotz der vergleichsweise eher geringwertigen Beute - wenige hundert Euro - richteten sie Sachschäden in Höhe von mehreren tausend Euro an.

Einen ganz anderen Weg nutzten unbekannte Täter im Nürnberger Osten. Sie fingen offenbar mit einem sogenannten "Code-Grabber" das Funksignal von Pkw-Schlüsseln ab. Anschließend konnten sie die Fahrzeuge unbemerkt - dafür immerhin zerstörungsfrei - auf- und zusperren und sich im Fahrzeuginneren bedienen. So geschehen im Zeitraum von letzten Freitag (15.05.2020) bis Dienstag (19.05.2020) in der Norikerstraße an einem Porsche und am Dienstagnachmittag (19.05.2020) zwischen 13:10 Uhr und 14:50 Uhr in der Pirckheimerstraße an einem Audi. In beiden Fällen ist der Wert der Tatbeute - insbesondere Laptop und Bargeld - mit über tausend Euro zu beziffern.

Die Fachkommissariate der Nürnberger und Fürther Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken wurde ein Hinweistelefon geschalten. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Die Kriminalpolizei warnt nochmal ausdrücklich davor, Wertgegenstände - insbesondere von außen sichtbar - in geparkten Fahrzeugen liegen zu lassen.

