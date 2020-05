Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (629) Mit gestohlener EC-Karte Geld abgehoben - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am Dienstagnachmittag (12.05.2020) nahmen Polizeibeamte in der Nürnberger Innenstadt einen Mann fest, als er versuchte mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abzuheben. Die EC-Karte wurde am Montagabend (11.05.2020) entwendet.

Am Montagabend (11.05.2020) vergaß ein Mann seinen Rucksack auf einer Sitzbank im Bereich des U-Bahnhofs Maxfeld und stieg in eine U-Bahn. Als er das Fehlen des Rucksacks bemerkte, kehrte er circa 10 Minuten später zurück und stellte fest, dass dieser wohl entwendet wurde. In dem Rucksack befand sich neben persönlichen Dokumenten auch die Geldbörse mit EC-Karte.

Am Dienstagvormittag hob ein zunächst Unbekannter mit der entwendeten EC-Karte mehrere Hundert Euro Bargeld widerrechtlich von dem Konto ab. Kurz darauf erstattete der Geschädigte Anzeige bei der Polizei und ließ die Karte sperren. Als der Unbekannte am Dienstagnachmittag nochmals Geld abheben wollte, verständigten Bankmitarbeiter, aufgrund der gesperrten Karte, die Polizei.

Der 39-jährige Tatverdächtige konnte noch vor Ort festgenommen werden. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls und des Betrugs, eingeleitet.

Michael Petzold/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell