POL-MFR: (601) Fahrraddiebstahl rasch aufgeklärt - Tatverdächtiger flüchtig

Nürnberg (ots)

Am Donnerstag (07.05.2020) gelang es der Polizei im Stadtteil Rosenau, den Diebstahl eines hochwertigen Mountainbikes aufzuklären und das Fahrrad der Geschädigten noch am selben Tag wieder auszuhändigen. Der mutmaßliche Dieb ist weiterhin flüchtig.

Gegen 15:15 Uhr stellte eine 17-Jährige ihr Fahrrad (Wert ca. 2.000 Euro) in einem Hinterhof der Himpfelshofstraße ab. Als sie nach etwa 10 Minuten zurückkam, bemerkte sie den Diebstahl. Nur kurze Zeit später sah sie etwa 100 Meter vom Tatort entfernt einen zunächst Unbekannten mit dem gestohlenen Fahrrad in einem Hinterhof in der Solgerstraße verschwinden. Als der Mann ohne Fahrrad den Hof wieder verließ, sprach ihn die Geschädigte an, worauf der mutmaßliche Dieb flüchtete. Sofort verständigte Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West überprüften den Hinterhof, konnten das gestohlene Fahrrad aber nicht auffinden.

Im Verlauf des Abends ergaben sich Hinweise auf eine bestimmte Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Solgerstraße. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth öffnete die Berufsfeuerwehr Nürnberg die Wohnung. Das gestohlene Fahrrad sowie mehrere Cannabispflanzen stellte die Polizei sicher. Als später der Wohnungsinhaber hinzukam, konnte ihn die Besitzerin des Fahrrades als Tatverdächtigen ausschließen. Jedoch wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen ihn eingeleitet.

Der zwischenzeitlich namentlich bekannte Tatverdächtige ist weiterhin unbekannten Aufenthalts.

