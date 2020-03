Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (367) Einbruch und Vandalismus in Schule geklärt

Nürnberg (ots)

Bereits an einem Wochenende Ende Januar (25.01.2020 bis 27.01.2020) brachen zunächst Unbekannte in ein sonderpädagogisches Förderzentrum im Nürnberger Stadtteil Schafhof ein. Dort richteten sie vandalistische Schäden an und entwendeten Gegenstände. Als Tatverdächtige konnten nun vier Kinder und Jugendliche ermittelt werden.

Die Teenager im Alter zwischen 12 und 15 Jahren drangen auf unbekannte Weise in das Förderzentrum in der Schafhofstraße ein. Dabei beschädigten sie auch eine Feuerschutztüre. Im Gebäude durchsuchten sie die Kantine und stahlen mehrere Gegenstände im Gesamtwert von ca. 300 Euro. Zudem fanden sie in der Schulküche auch gefüllte Eierkartons, deren Inhalt sie anschließend an die Wände des Förderzentrums warfen. Auch ein Feuerlöscher der Schule wurde durch die Teenager entleert.

Als ein Verantwortlicher der Einrichtung am Montagmorgen das Gebäude betrat, waren die verschütteten Lebensmittel bereits verschimmelt. Aufgrund der Beschädigungen und Verunreinigung entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Durch Ermittlungen des Fachkommissariats für jugendliche Intensivtäter konnten nun zwei weibliche und zwei männliche Teenager als Täter ermittelt werden.

