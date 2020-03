Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (364) "Poser"- Fahrzeug sichergestellt

Nürnberg (ots)

Am Sonntagmittag (15.03.2020) zog die Verkehrspolizei in Nürnberg ein Fahrzeug eines Rasers buchstäblich aus dem Verkehr. Der 36-jährige Fahrer war kurz vorher mit knapp 120 km/h in der Stadt unterwegs.

Gegen 13:00 Uhr fiel einem Videofahrzeug der Nürnberger Verkehrspolizei ein BMW (2er-Serie) auf, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit im Bereich der Höfener Spange unterwegs war. Die Beamten aktivierten die Videoaufnahme und verfolgten den BMW, welcher in Spitze knapp 120 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs war. Als die Beamten aufschließen konnten, unterzogen sie den Fahrer einer Verkehrskontrolle. Hierbei stellten die Experten fest, dass am Fahrzeug offenbar nicht genehmigte Manipulationen an Felgen und Fahrwerk vorhanden waren. Hierdurch besteht der Verdacht, dass die allgemeine Betriebserlaubnis erloschen war. Der BMW wurde daraufhin sichergestellt. Die durch die Videoaufnahme ermittelte durchschnittliche Höchstgeschwindigkeit wurde mit 95 km/h berechnet.

Den 36-jährigen Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 450 Euro, zwei Punkte in Flensburg, ein Monat Fahrverbot sowie die Übernahme der Kosten der technischen Begutachtung des Fahrzeugs durch einen Sachverständigen.

Michael Petzold/n

