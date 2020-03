Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (290) Nach Ruhestörung Drogen aufgefunden

Zirndorf (ots)

Wegen überlauter Musik statteten Beamte der Polizeiinspektion Zirndorf in der Nacht von Samstag auf Sonntag (29.02.2020/01.03.2020) einer Wohnung in Zirndorf einen Besuch ab. In der Wohnung fanden die Polizisten neben verschiedenster Betäubungsmittel zwei Personen auf, welche mit Haftbefehl gesucht wurden.

Gegen 23:30 Uhr beschwerte sich ein Anwohner über lautstarke Musik aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schützenstraße. Die eintreffende Streifenbesatzung konnte vor Ort nicht nur die Wahrnehmung des Anwohners bestätigen, sondern stellte zudem bereits im Treppenhaus des Anwesens starken Marihuanageruch fest. Die Beamten durchsuchten die Wohnung deshalb mit einem Rauschgiftspürhund. Hierbei fanden sie neben etlichen Rauschgiftutensilien kleinere Mengen Marihuana, Crystal und Kokain sowie ein verbotenes Messer auf. Die Polizisten stellten die Gegenstände sicher und leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

In der Wohnung waren insgesamt fünf Personen im Alter von 27 - 37 Jahren anwesend. Ein Abgleich mit dem polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass gegen einen 27-Jährigen und einen 34-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Die beiden Männer wurden verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Marc Siegl/n

