Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (166) Einladung - Eck führt Schuhmann als ersten Leiter der Reitergruppe Mittelfranken ins Amt ein (05.02.2020 PM S3/2020)

Mittelfranken (ots)

Ausbau der Reiterstaffeln der Bayerischen Polizei - Bayerns Innenstaatssekretär Gerhard Eck führt Christian Schuhmann als ersten Leiter der Reitergruppe Mittelfranken ins Amt ein - Einladung an die Presse

Die berittenen Einheiten der Bayerischen Polizei werden derzeit kräftig ausgebaut, um für mehr sichtbare Polizeipräsenz und Sicherheit in den Großstädten sowie bei Großveranstaltungen zu sorgen. Die Planungen sehen für die Bayerische Polizei an drei Standorten insgesamt 100 Polizeipferde vor. Auch der Aufbau beim Polizeipräsidium Mittelfranken geht gut voran. Seit der Gründung der dortigen Reitergruppe vor einem Jahr konnte die Anzahl der Polizeipferde von vier auf insgesamt elf Pferde erhöht werden. Bayerns Innenstaatssekretär Gerhard Eck wird am

Montag, den 10. Februar 2020, um 10:30 Uhr in der Reitanlage Lechner, Röthgasse 31, 90427 Nürnberg,

gemeinsam mit Polizeipräsident Roman Fertinger den aktuellen Ausbaustand vorstellen und Polizeihauptkommissar Christian Schuhmann als ersten Leiter der Reitergruppe Mittelfranken ins Amt einführen.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Es gibt ausreichend Möglichkeiten für Foto- und Filmaufnahmen mit Polizeireitern und Polizeipferden in der Reithalle.

