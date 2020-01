Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (43) Renitenter Ladendieb festgenommen

Nürnberg (ots)

Am Freitagmittag (10.01.20) gelang es einem Ladendetektiv mit Hilfe eines Zeugen einen Ladendieb trotz heftiger Gegenwehr festzuhalten und einer Polizeistreife zu übergeben.

Kurz nach 11:00 Uhr wollte ein zunächst unbekannter Mann mit zahlreichen Gegenständen, die er in dem Supermarkt in der Peter-Henlein-Straße in seinen Rucksack gesteckt hatte, den Markt ohne zu bezahlen verlassen.

Von einem Ladendetektiv auf sein Tun angesprochen, bedrohte der mutmaßliche Dieb den Detektiv verbal und versuchte sich loszureissen. Bei einem anschließenden Handgemenge wurde der Ladendetektiv leicht am Auge verletzt. Erst mit Hilfe eines Zeugen konnte der renitente Mann festgehalten und einer Polizeistreife übergeben werden.

Der 42-Jährige mutmaßliche Dieb wird nun wegen räuberischen Diebstahls angezeigt. / Rainer Seebauer

