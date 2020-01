Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (41) Mutmaßliche Handtaschendiebe festgenommen

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (09.01.2020) konnten Beamte der PI Nürnberg-Süd eine Gruppe von fünf mutmaßlichen Handtaschendieben festnehmen. Sie waren beim Diebstahlsversuch beobachtet worden.

Gegen 13:30 Uhr teilte ein Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in der Zollhausstraße mit, dass sich im Geschäft vier Personen befinden, die sich gerade an der Handtasche einer Kundin zu schaffen machen. Beim Eintreffen der Polizeistreife konnten die vier mutmaßlichen Diebe festgenommen werden. Ein Pkw-Fahrer, der bei Eintreffen der Beamten fluchtartig den Parkplatz verlassen hatte, konnte in Tatortnähe angehalten werden. Es stellte sich heraus, dass es sich hierbei um den Fahrer der Gruppe handelte, der vor dem Geschäft gewartet hatte.

Die Kriminalpolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Handtaschendiebstahls ein. Die mutmaßlichen Täter, es handelt es sich um drei Männer (46, 18, 31) und zwei Frauen (40, 43), haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Sie wurden nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten entlassen.

Janine Mendel/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell