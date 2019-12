Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1841) Frau in U-Bahn geschlagen - Opfer gesucht

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagabend (26.12.2019) wurde in Nürnberg ein Mann festgenommen nachdem er in einer U-Bahn auf eine Frau eingeschlagen hatte. Die Polizei sucht nun das Opfer der Tat.

Gegen 19:45 Uhr teilte ein Mitarbeiter der Nürnberger Verkehrsaktiengesellschaft (VAG) über Notruf mit, dass er an der U-Bahn-Haltestelle Plärrer einen Mann festhalten würde. Dieser habe zuvor in der U-Bahn-Linie U 1 in Fahrtrichtung Fürth auf eine unbekannte Frau eingeschlagen. Eine alarmierte Streifenbesatzung nahm den 39-jährigen Tatverdächtigen vor Ort fest. Da der Mann sehr aggressiv und offenbar alkoholisiert war, musste er gefesselt werden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand geriet der 39-Jährige zuvor mit einer Personengruppe in der U-Bahn in Streit, in dessen Verlauf er auf die Frau einschlug. Die Geschädigte fuhr mit ihren Begleitern mit der U-Bahn weiter in Richtung Fürth.

Da der 39-Jährige keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland vorweisen kann, wird er auf Antrag der Staatsanwaltschaft den Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte bittet die Geschädigte, sowie weitere Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-6115 zu melden.

Michael Petzold / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell