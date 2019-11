Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1583) Cannabis in Wohnung angebaut

Lauf a. d. Pegnitz (ots)

Am Freitagabend (08.11.2019) entdeckten Polizeibeamte zwei Aufzuchtanlagen für Cannabispflanzen in einer Wohnung in Lauf a. d. Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land). Ein 26-Jähriger wurde vorläufig festgenommen.

Im Rahmen einer Überprüfung nach einer Vermissten durch Beamte der Polizeiinspektion Lauf a. d. Pegnitz öffnete der 26-Jährige gegen 20:30 Uhr die Wohnungstür. Sofort nahmen die Beamten starken Marihuanageruch wahr. In der Wohnung konnten zusammen mit dem hinzugezogenen Kriminaldauerdienst Mittelfranken Betäubungsmittelutensilien und rund 40 Cannabispflanzen in zwei Aufzuchtanlagen sichergestellt werden.

Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt ein. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Schwabach. / Robert Sandmann

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell