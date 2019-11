Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1567) Eine verletzte Person nach Brand in Mehrfamilienhaus in Spalt

Roth (ots)

Heute Nachmittag (06.11.2019) ist in einem Mehrfamilienhaus in Spalt (Lkrs. Roth) ein Feuer ausgebrochen. Ein Bewohner des Anwesens zog sich beim Löschversuch eine Rauchgasvergiftung zu.

Ein Passant hatte gegen 13:45 Uhr den Notruf getätigt. Zu diesem Zeitpunkt war aus dem Haus in der Windsbacher Straße Brandrauch wahrnehmbar. Die Einsatzkräfte stellten daraufhin fest, dass es in einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand gekommen war. Bei dem Versuch die Flammen zu löschen hatte sich der 53-jährige Mieter der betroffenen Wohnung zudem eine Rauchgasvergiftung zugezogen. Er wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es innerhalb kurzer Zeit den Brand löschen. Nach erster Einschätzung ist die betroffene Wohnung bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf etwa 80.000 Euro beziffert. Brandermittler der Kriminalpolizei Schwabach nahmen noch in den Nachmittagsstunden die Arbeit am Brandort auf.

Michael Konrad

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell