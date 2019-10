Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1525) Einbruch in weiteres Vereinsheim - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ansbach (ots)

Wie bereits mit Meldung 1518 am 28.10.2019 berichtet, brachen Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag (25.10./26.10.2019) in ein Vereinsheim in Ansbach ein. Wie sich nun herausstellte, wurde von den unbekannten Tätern kurz darauf ein weiteres Vereinsheim in unmittelbarer Tatortnähe angegangen.

Die unbekannten Einbrecher schlugen im Zeitraum von Samstagnachmittag (26.10.2019) bis Sonntagnachmittag (27.10.2019) die Außenscheibe zum Vereinsheim der Kleintierzüchter in der Meinhardswindener Straße ein und verschafften sich so gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten. Anschließend zerschlugen sie eine Innentür und entwendeten mehrere Getränke. Der oder die Täter flüchteten unerkannt und hinterließen einen Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Ansbach bittet um Zeugenhinweise an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Michael Hetzner/n

