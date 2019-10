Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1467) Tödlicher Verkehrsunfall bei Kottensdorf

Schwabach (ots)

Heute Nachmittag (19.10.19) ereignete sich bei Kottensdorf, einem Ortsteil von Rohr (Lkrs. Roth), ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer tödlich verunglückte.

Kurz vor 14:00 Uhr war der 17-Jährige mit seinem Leichtkraftrad auf der Regelsbacher Straße (RH11) von Kottensdorf in Richtung Regelsbach unterwegs. Am Ortsausgang von Kottensdorf kam er aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammen. Der 17-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass ein Notarzt nur noch den Tod feststellen konnte. Die Insassen des Golf erlitten einen Schock und wurden vom Rettungsdienst versorgt und von Notfallseelsorgern betreut.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache zur Unfallstelle bestellt. Während der Unfallaufnahme, die derzeit (Stand 16:30 Uhr) noch andauert ist die Regelsbacher Straße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. / Rainer Seebauer

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell