Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1317) Einbruch misslang - Tatverdächtiger festgenommen

Nürnberg (ots)

Ein junger Mann (20) versuchte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (17./18.09.2019) in ein Einfamilienhaus in Sündersbühl einzubrechen. Die Polizei nahm in daraufhin vorläufig fest.

Gegen 01:45 Uhr soll der erheblich alkoholisierte 20-Jährige mit einem Pflasterstein eine Fensterscheibe des Anwesens in der Paracelsusstraße eingeworfen haben. Von dem Geräusch geweckt, verständigte der Bewohner die Polizei. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West nahm den mutmaßlichen Einbrecher noch im Garten des Hauses fest.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 500 Euro. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Robert Sandmann /gh

