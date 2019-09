Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1271) Sachbeschädigung durch Graffiti geklärt

Nürnberg (ots)

Ein zunächst unbekannter Täter beschmierte das Mahnmal (Märzfeld) in Nürnberg Langwasser mit Graffiti. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost konnten den Täter schnell ermitteln.

Am gestrigen Montag (09.09.2019) teilte eine Zeugin diverse Schmierereien an dem Mahnmal in der Groß-Strehlitzer Straße mit. Die Polizei stellte mehrere großflächige aufgesprühte bzw. aufgemalte Graffiti fest.

Diese kamen den Polizeibeamten bekannt vor. Bereits in der Vergangenheit wurden gleichartige Graffiti im Stadtgebiet Nürnberg festgestellt. Hier konnte ein 32-jähriger Tatverdächtiger ermittelt und überführt werden. Dies hielt den Beschuldigten augenscheinlich aber nicht davon ab, erneut seinen "künstlerischen Fingerabdruck" zu hinterlassen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet.

Janine Mendel / mc

