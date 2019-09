Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1226) Frau in Hotelzimmer sexuell belästigt - Tatverdächtiger festgenommen

Nürnberg (ots)

In den frühen Samstagmorgenstunden (31.08.2019) belästigte ein zunächst Unbekannter eine Frau in einem Hotelzimmer im Nürnberger Norden. Ein Tatverdächtiger, welcher über den Balkon in das Zimmer gelangte, konnte festgenommen werden.

Eine Frau verbrachte mit ihrem Ehemann eine Nacht im zweiten Obergeschoß eines Hotels im Nürnberger Norden. Gegen 03:45 Uhr bemerkte die Frau einen unbekannten Mann, welcher sich in ihrem Bett befand und sie unsittlich berührte. Zusammen mit ihrem Ehemann, drängte sie den Unbekannten daraufhin auf den Balkon und verständigte die Polizei.

Die alarmierte Streifenbesatzung konnte noch im Hotel einen 45-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Nach bisherigem Ermittlungsstand, bewohnte der Tatverdächtige das Nachbarzimmer seines Opfers und gelangte über den gemeinsamen Balkon in das Zimmer des Ehepaares.

Gegen den Tatverdächtigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts eines Sexualdelikts ermittelt. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen vor Ort.

Der 45-Jährige, welcher mit knapp einem Promille alkoholisiert war, wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. / Michael Petzold

