Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1120) Polizei nimmt mutmaßlichen Exhibitionisten fest

Nürnberg (ots)

Gestern Nachmittag (11.08.2019) nahm die Polizei einen Exhibitionisten im Nürnberger Süden vorläufig fest. Er zeigte sich zuvor zwei Frauen in schamverletzender Art und Weise.

Die beiden späteren Opfer saßen gegen 15:30 Uhr in einem Café in der Wölckernstraße, als der 54-jährige Tatverdächtige sich ihnen gegenübersetzte. Unvermittelt entblößte sich der Mann und zeigte sich den jungen Frauen in schamverletzender Weise. Die Geschädigten riefen umgehend die Polizei. Beim Eintreffen einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd war der 54-Jährige noch am Tatort. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest.

Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Sexualdelikte der Kriminalpolizei Nürnberg übernommen. Den 54-Jährigen erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. Er befindet sich zwischenzeitlich wieder auf freiem Fuß.

Alexandra Federl/n

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell