Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (893) Tragisches Ereignis in Freizeitbad

Stein (ots)

Am Sonntagnachmittag (30.06.2019) kam es in einem Freizeitbad in Stein (Landkreis Fürth) zu einer Tragödie, bei der zwei Menschen schwer verletzt wurden. Die Kriminalpolizei Fürth ermittelt.

Badegäste wurden gegen 17:00 Uhr auf zwei leblos treibende Körper im Innenbecken des Bades aufmerksam. Mehrere Besucher reagierten unverzüglich und holten sowohl den Mann (45) als auch das Kind (2) aus dem Wasser und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen und leisteten zudem Erste Hilfe. Der inzwischen verständigte Rettungsdienst fuhr beide (Vater und Sohn) sofort in ein Krankenhaus. Nach vorliegenden Informationen blieben die Opfer stationär in Behandlung. Über ihren Gesundheitszustand ist aktuell nichts bekannt.

Die Ursache des Ereignisses ist noch unklar. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor. Das Fachkommissariat der Kripo Fürth hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bert Rauenbusch/n

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell