POL-MFR: (664) Unbekannte hatten es auf Geldautomaten abgesehen - Tatverdächtiger ermittelt

Höchstadt (ots)

Wie am 05.11.2018 mit Meldung 1636 berichtet, versuchten am 04.11.2018 (Sonntag) bislang Unbekannte einen Geldautomaten im Gewerbepark Gremsdorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) zu öffnen. Nun konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Die Unbekannten brachen im Zeitraum zwischen 03:30 Uhr und 05:30 Uhr in einen Gastronomiebetrieb im Gremsdorfer Gewerbepark ein. Über einen Fenstereinsatz der Eingangstür gelangten sie in einen Raum, in welchem ein Geldautomat aufgestellt ist. Anschließend versuchten die Unbekannten den Geldautomaten gewaltsam zu öffnen und beschädigten diesen erheblich. Die Entnahme von Bargeld gelang jedoch nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Hierbei führten die Beamten eine umfangreiche Spurensicherung durch. Eine im Rahmen der Tatortarbeit gesicherte DNA-Spur führte nun zu einem 27-jährigen Tatverdächtigen. Der aus Osteuropa stammende Mann hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und ist derzeit unbekannten Aufenthalts.

Michael Petzold/n

