Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (663) Seniorin ausgetrickst und bestohlen - Zeugenaufruf

Fürth (ots)

Zwei falsche Polizeibeamte bestahlen gestern Vormittag (15.05.2019) in Fürth eine 97-jährige Seniorin. Die Kripo Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.

Die Männer klingelten gegen 11:00 Uhr an der Wohnungstür der Frau in der Pfeiferstraße in Fürth. Nach Angaben der späteren Geschädigten wiesen sie sich mit grünen Dienstausweisen aus. Unter dem Vorwand, in die Wohnung sei eingebrochen worden, verschafften sie sich Zutritt. Während ein Täter die Rentnerin stets im Auge hatte, durchsuchte der andere Kommoden und Schränke. Dabei entwendete er mehrere Tausend Euro. Anschließend flüchtete das Duo in unbekannte Richtung.

Die Beschreibung beider Männer ist ähnlich:

Ca. 40 Jahre alt, dick, bekleidet mit dunklen Hosen und Jacken sowie Baseballcaps.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333.

Bert Rauenbusch/n

