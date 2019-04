Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (511) Bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Hilpoltstein (ots)

Heute Morgen (14.04.2019) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde.

Kurz vor 07:00 Uhr fuhr ein 24-jähriger Mann mit einem Opel Corsa auf der Staatsstraße 2225 von Oberrödel in Richtung Unterrödel (Lkrs. Roth). In einer Linkskurve kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er trotz Reanimation durch einen Notarzt noch an der Unfallstelle verstarb.

Während der Unfallaufnahme war die Staatsstraße für den Verkehr gesperrt und Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr übernahmen die Umleitung. / Rainer Seebauer

