POL-MFR: (425) 60-jähriger bei Explosion oder Verpuffung schwer verletzt - Kriminalpolizei ermittelt

Am Samstagvormittag (30.03.2019) erlitt ein 60-jähriger Mann im Stadtteil Werderau schwere Brandverletzungen. Außerdem entstand hoher Sachschaden.

Gegen 10:15 Uhr teilten Zeugen der Einsatzzentrale eine mögliche Explosion in einem Reihenhaus in der Hoffmannstraße mit. Beim Eintreffen der ersten Streife lagen bereits große Teile der Fassade des Reihenhauses auf der Straße sowie im angrenzenden Vorgarten.

Im ersten Obergeschoss des Anwesens war zudem ein großes Loch erkennbar. Eine männliche Person befand sich noch in der Wohnung und wurde durch die Einsatzkräfte in Sicherheit gebracht. Der Rettungsdienst übernahm daraufhin die Erstversorgung und brachte den 60-Jährigen mit schweren Brandverletzungen in ein Krankenhaus.

In der Wohnung löschte die Feuerwehr noch einen Kleinbrand und evakuierte vorsorglich die Bewohner der angrenzenden Gebäude. Etwa 50 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Nürnberg, der Freiwilligen Feuerwehr Werderau sowie des Rettungsdienstes waren im Einsatz.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sowie das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg übernahmen die Spurensicherung vor Ort und die Ermittlungen hinsichtlich der noch unbekannten Ursache. Derzeit gehen die Ermittler von einer Explosion bzw. Verpuffung in der Wohnung im ersten Obergeschoss aus.

Der entstandene Sachschaden an den Gebäuden sowie geparkten Pkw, die durch Trümmerteile beschädigt wurden, beläuft sich nach ersten Ermittlungen auf mehrere hunderttausend Euro.

Ein Sachverständiger prüft derzeit, ob die betroffenen Gebäude weiterhin bewohnbar sind.

Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

