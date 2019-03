Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (424) Personenkontrolle endete mit Einweisung

Nürnberg (ots)

Eine Personenkontrolle am Nürnberger Hauptbahnhof, die Beamte der Nürnberger Innenstadtinspektion am 28.03.2019 durchführten, endete für einen 60-Jährigen in einer psychiatrischen Fachklinik. Der Mann stand am Ende nackt am Bahnhofsplatz.

Kurz nach 11:00 Uhr unterzog die Streife den 60-Jährigen einer Personenkontrolle. Dabei zog sich der Mann plötzlich komplett aus, so dass er am Ende vollkommen nackt vor den Beamten und ca. 50 Schaulustigen stand. Trotz Aufforderung, sich wieder anzuziehen, blieb der offenbar geistig verwirrte Mann nackt am Bahnhofsplatz stehen.

Da immer mehr Schaulustige aufliefen, musste der Bahnhofsplatz mit Unterstützung der Bundespolizei und der DB-Sicherheit kurzfristig geräumt werden.

Der 60-Jährige verhielt sich den Beamten gegenüber immer aggressiver, so dass ihm Handschellen angelegt werden mussten. Anschließend konnte er nur mit Mühe ins Dienstfahrzeug verbracht und weggefahren werden.

Über das Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg wurde der Mann in ein Bezirksklinikum eingewiesen. Zusätzlich erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Bert Rauenbusch/n

