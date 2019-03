Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (407) Großer Bruder als Lebensretter

Nürnberg (ots)

Der geistesgegenwärtigen Reaktion ihres großen Bruders verdankt eine Zweijährige womöglich ihr Leben. Der 9-Jährige rettete sich und seine Schwester heute Morgen (26.03.2019) in Nürnberg aus dem brennenden Pkw ihrer Mutter.

Die 31-Jährige war gegen 07:45 Uhr mit ihrem BMW in der Pfründnerstraße im Nürnberger Osten unterwegs. Dort stellte sie ihren Pkw ab und brachte ihr 6-jähriges Kind in den Kindergarten. In der Zwischenzeit warteten die 2- und 9-jährigen Geschwister im Fahrzeug auf die Rückkehr der Mutter.

Plötzlich bemerkte der 9-Jährige starke Rauchentwicklung und sah beim Verlassen des Autos den brennenden rechten Hinterreifen. Sofort befreite er seine Schwester aus dem Fahrzeug und brachte sie ins Freie. Kurz darauf kam die Mutter zurück.

Die Berufsfeuerwehr Nürnberg konnte trotz schnellen Eingreifens den Vollbrand des BMWs nicht verhindern. Das Fahrzeug brannte komplett aus; der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 10.000 Euro. Und das Wichtigste: es wurde niemand verletzt.

Die Ursache des Brandes ist derzeit noch ungeklärt. Die Ermittlungen der Polizei dauern aber noch an.

