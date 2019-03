POL-MFR: (373) Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Fürth gesucht

Polizeipräsidium Mittelfranken

Am Sonntagabend (17.03.2019) ereignete sich in der Fürther Innenstadt ein Verkehrsunfall. Die Verkehrspolizei Fürth sucht nach dem flüchtigen Unfallverursacher und bittet um Zeugenhinweise.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Pkw Audi A 3 gegen 20:15 Uhr die Ottostraße in Richtung Maxstraße. Im Fahrzeug befanden sich noch zwei Mitfahrer (beide 17). An der Kreuzung zur Ottostraße hielt der Pkw am Stoppschild. Kurz darauf kam es zu einem Zusammenstoß mit einem dunklen Pkw, vermutlich einer dunklen Geländelimousine (SUV), der von hinten auf das stehende Fahrzeug auffuhr.

Anschließend entfernte sich das auffahrende Fahrzeug ohne zu halten, bog nach links in die Maxstraße ab und fuhr in Richtung Hirschenstraße weiter.

Der 18-jährige Fahrer des Audi erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst behandelt. Am Audi entstand Sachschaden von einigen tausend Euro.

Die Verkehrspolizei Fürth war mit der Unfallaufnahme betraut.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen und insbesondere dem derzeit noch unbekannten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 973997-180 zu melden.

