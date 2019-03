Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (317) Einbrüche in Büroräume - Zeugen gesucht

Erlangen (ots)

In der Nacht zum Dienstag (04./05.03.2019) ereigneten sich mehrere Einbrüche in Büroräumlichkeiten im Erlanger Stadtgebiet. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem Gebäude in der Äußeren Brucker Straße. In diesem Anwesen gingen sie verschiedene Büros an. Nach aktuellen Erkenntnissen waren die Unbekannten etwa zwischen 18:30 Uhr (Montag) und 10:00 Uhr (Dienstag) tätig.

Sie hebelten verschiedene Türen auf und durchwühlten sämtliche Schränke. Mit einer Beute von mehreren Hundert Euro konnten sie schließlich unerkannt entkommen. Der Sachschaden, den sie verursachten, schlägt insgesamt mit mehreren Tausend Euro zu Buche.

Das Fachkommissariat für Spurensicherung der Kriminalpolizei Erlangen hat die Tatortarbeit vor Ort übernommen. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Einbruchdiebstahl übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

