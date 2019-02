Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (239) Zeugen und Geschädigter nach Auseinandersetzung in U-Bahnverteiler gesucht

Am Samstagabend (16.02.2019) attackierte ein 23-Jähriger mehrere Personen im U-Bahnverteiler am Plärrer und bedrohte einen weiteren Mann mit einem "Cuttermesser". Die Polizei sucht Zeugen und einen bislang unbekannten Geschädigten.

Gegen 20:45 Uhr gerieten mehrere Personen aus bislang unbekannter Ursache miteinander in Streit. In der Folge griff der 23-Jährige mehrere Personen mit Faustschlägen an. Ein bislang unbekannter Zeuge wollte schlichtend eingreifen und wurde von dem 23-jährigen Angreifer daraufhin zunächst mit einem Faustschlag attackiert und anschließend mit einem "Cuttermesser" bedroht. Der Geschädigte flüchtete und blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

Mehrere alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte führten Identitätsfeststellungen durch und nahmen den immer noch aggressiven 23-Jährigen fest. Beim Verbringen in den Haftraum leistete er Widerstand.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 23-Jährigen ein. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den Beschuldigten.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können sowie insbesondere der unbekannte Geschädigte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-6115 zu melden.

