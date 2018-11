POL-MFR: (1682) Versuchter Einbruch in Bürogebäude - Zeugensuche

Erlangen (ots) - Im Zeitraum zwischen vergangenen Freitag (09.11.2018) und gestern (13.11.2018) versuchten bislang Unbekannte in ein Bürogebäude in Erlangen-Tennenlohe einzubrechen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Täter versuchten zwischen 14:00 Uhr am Freitag und 14:00 Uhr am Dienstag über ein Fenster in das Büro in der Weinstraße zu gelangen. Da die Tat im Versuch stecken blieb, entstand kein Entwendungsschaden. Der Sachschaden beläuft sich auf über 1000 Euro.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 ist rund um die Uhr ein Hinweistelefon geschaltet.

