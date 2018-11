POL-MFR: (1681) Einbruch in Bürogebäude eines Einrichtungshauses - Zeugensuche

Herzogenaurach (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Dienstag (12./13.11.2018) in ein Bürogebäude eines Einrichtungshauses in Herzogenaurach (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein. In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise.

Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr (Montag) und 08:00 Uhr (Dienstag) gewaltsam Zutritt zu dem Bürotrakt des Möbelhauses in der Rathgeberstraße. Dort brachen sie verschiedene Büros auf und durchwühlten die Räume. Nach aktuellen Erkenntnissen entwendeten die Täter einen Tresor. Der genaue Entwendungsschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 ist ein Hinweistelefon geschaltet.

