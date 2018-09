POL-MFR: (1355) Junger Mann bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Hersbruck (ots) - Gestern Abend (09.09.2018) ereignete sich in der Nähe von Alfeld (Lkrs. Nürnberger Land) ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger wurde tödlich verletzt.

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen befuhr der 20-jährige Motorradfahrer gegen 18:30 Uhr die Staatsstraße 2236 von Alfeld in Richtung Thalheim (Lkrs. Nürnberger Land). Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er in einer Linkskurve und zog sich dabei schwerste Verletzungen zu. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb er noch am Unfallort.

Die Polizeiinspektion Hersbruck war mit der Unfallaufnahme betraut.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Das Motorrad des jungen Mannes wurde sichergestellt.

Die Staatsstraße 2236 war für die Zeit der Unfallaufnahme bis ca. 22:00 Uhr gesperrt.

Alexandra Federl/n

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell