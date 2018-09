POL-MFR: (1354) Hakenkreuz an Ministerium angebracht

Nürnberg (ots) - Am Sonntagnachmittag (09.09.2018) brachte ein Mann ein Hakenkreuz an der Tür eines Ministeriumsgebäudes in der Nürnberger Innenstadt an. Es entstand kein Sachschaden.

Gegen 15:00 Uhr teilte ein Sicherheitsdienst-Mitarbeiter des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat über Notruf mit, dass soeben ein zunächst Unbekannter ein Hakenkreuz an der Eingangstür angebracht hatte. Die alarmierten Streifenbesatzungen konnten vor Ort einen 37-jährigen Tatverdächtigen antreffen.

Der Mann hatte aus Plastikstöcken ein Hakenkreuz drapiert und dies an die Eingangstür des Ministeriums geklebt. Das Hakenkreuz hatte der Mann vor Eintreffen der Streifenbesatzungen bereits selbst wieder abgenommen. Er gab an, dass er Aktionskünstler sei und die Anbringung Teil einer künstlerischen Darbietung gewesen sein soll.

Die mitgeführten Gegenstände wurden sichergestellt. Der 37-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten.

