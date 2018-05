POL-MFR: (673) Unbekannte entwendeten hochwertige Pkw - Polizei bittet um Hinweise

Schwabach (ots) - Im Laufe der vergangenen Nacht (03./04.05.2018) haben Autodiebe zwei hochwertige Pkw in Schwabach gestohlen. In dieser Angelegenheit bittet die Kriminalpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Täter hatten es in der Zeit zwischen 22:30 Uhr (Do) und 04:00 Uhr (Fr) auf einen silberfarbenen BMW 530d sowie einen weißen Audi Q5 abgesehen. Beide Fahrzeuge waren in der Schwabenstraße im Schwabacher Ortsteil Limbach abgestellt. Der BMW ist auf das Kennzeichen M-KM 4711 zugelassen und besitzt einen Zeitwert von ca. 70.000 Euro. Das amtliche Kennzeichen des Audi lautet SC-SR 10. Sein Zeitwert beträgt etwa 25.000 Euro.

Angaben zum Verbleib der Fahrzeuge oder zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich der Schwabenstraße nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

