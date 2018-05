POL-MFR: (656) Angeblicher Pelzankäufer bestiehlt Seniorin - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Ein bislang unbekannter Mann erschlich sich am Freitagmittag (27.04.2018) das Vertrauen einer Seniorin und ließ sich Schmuck aushändigen. Die Kriminalpolizei sucht nach dem Betrüger und möglichen Zeugen.

Gegen 12:30 Uhr sprach ein Unbekannter die Geschädigte vor einem Anwesen in der Johannisstraße an und fragte sie, ob sie Pelze verkaufen möchte. Anschließend ging er mit der hochbetagten Frau in die Wohnung.

Während des Aufenthaltes fragte der Unbekannte nach Schmuckstücken, welche ihm die Geschädigte aushändigte. Zum vermeintlichen Rückgabetermin erschien der Mann nicht mehr.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 40 Jahre alt, ca. 160 cm groß, korpulente Figur, keine Brille, kein Bart, sprach Hochdeutsch ohne erkennbaren Akzent, trug eine Baseballkappe. Auffällig war ein schmales Armband mit Verzierungen am Handgelenk.

Das Fachkommissariat für Betrugsdelikte der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können oder die Hinweise zu der gesuchten Person geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang geben wir folgende Warnhinweise:

- Seien sie bei sog. "Haustürgeschäften" grundsätzlich vorsichtig. Ein vermeintliches "Schnäppchen" kann hinterher oftmals negative Konsequenzen haben.

- Ziehen Sie bei unbekannten Besuchern wenn möglich eine Person Ihres Vertrauens hinzu.

- Vereinbaren Sie einen Termin zu einem späteren Zeitpunkt, bei dem eine Person Ihres Vertrauens zugegen ist.

- Händigen sie keine Wertgegenstände an fremde Personen zur vermeintlichen Prüfung aus.

- Lassen Sie keinesfalls fremde Personen in Ihre Wohnung oder in Ihr Haus.

Sollten Sie Opfer einer solchen Straftat geworden sein, verständigen Sie sofort Ihre nächstgelegene Polizeidienststelle oder über den Notruf 110.

