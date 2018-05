POL-MFR: (653) Haftbefehl nach versuchtem Tötungsdelikt - Mordkommission ermittelt

Nürnberg (ots) - Am Vormittag des 30.04.2018 soll ein 19-jähriger Heranwachsender im Nürnberger Osten versucht haben, auf einen 26-Jährigen einzustechen. Die Mordkommission der Kripo Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der 19-Jährige, der sich vorübergehend in einem Wohnheim im Nürnberger Stadtteil Erlenstegen aufhielt, geriet gegen 10:15 Uhr aus noch ungeklärtem Grund mit seinem 26-jährigen Kontrahenten in Streit. Im weiteren Verlauf soll er mit mehreren Messern versucht haben, auf ihn einzustechen. Der 26-Jährige konnte aber ausweichen und sich in sein Zimmer retten. Verständigte Polizeibeamte der PI Nürnberg-Ost trafen kurz darauf ein und nahmen den nun Beschuldigten widerstandslos fest. Verletzt wurde niemand.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth erließ ein Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Nürnberg Haftbefehl gegen den 19-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Die Ermittlungen des Fachkommissariats dauern an.

