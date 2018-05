POL-MFR: (654) Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen - Haftantrag gestellt

Nürnberg (ots) - Kriminalpolizeiliche Ermittlungen wegen eines Mülltonnenbrandes im Nürnberger Stadtteil Großreuth hinter der Veste führten zu einem 26-jährigen Mann, der dringend tatverdächtig ist. In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde inzwischen Haftantrag gestellt.

Am frühen Morgen des Maifeiertages brannten im Innenhof eines Anwesens im Kleinreuther Weg mehrere Mülltonnen. Die Flammen griffen aus das Gebäude über. Der Nürnberger Berufsfeuerwehr gelang es aber sehr rasch, einen größeren Brand zu verhindern. Letztlich entstand vergleichsweise geringer Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

Im Zuge der vom Kriminaldauerdienst Mittelfranken vor Ort aufgenommenen Erstermittlungen geriet der 26-Jährige in den Fokus. Er hielt sich u.a. während der Löscharbeiten am Brandort auf.

Im Zuge der weiteren, vom Fachkommissariat der Kripo Nürnberg übernommenen Recherchen erhärtete sich der Tatverdacht gegen den Mann, das Feuer gelegt zu haben. Auf Grund weiterer Sachbeweise stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth inzwischen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls.

Der Beschuldigte wird im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter überstellt. Die Brandfahnder der Kripo Nürnberg prüfen nun, ob der Mann für weitere Brände der Vergangenheit an gleicher Örtlichkeit in Frage kommt. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen an.

