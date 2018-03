POL-MFR: (364) Einbruch in Arztpraxis - Zeugen gesucht

Höchstadt an der Aisch (ots) - Bereits in der Nacht zum Mittwoch (27. / 28.02.2018) brachen bislang Unbekannte in eine Arztpraxis im Nordosten der Stadt ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 08:00 Uhr drangen der oder die unbekannten Täter in die Praxisräume in der Dr.-Schmitt-Straße ein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen übernahm die Spurensicherung vor Ort sowie die ersten Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Alexandra Federl/n

