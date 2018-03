POL-MFR: (362) Einbrecher in Erlangen unterwegs - Zeugensuche

Erlangen (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (28.02. / 01.03.2018) wurde sowohl eine Grundschule als auch ein Friseursalon im Stadtteil Büchenbach zum Ziel von Einbrechern. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Zwischen 16:30 Uhr und 06:50 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Grundschule in der Dorfstraße ein. Sie entwendeten einen Geldbetrag in Höhe von unter Hundert Euro. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt.

In derselben Nacht zwischen 17:30 Uhr und 08:00 Uhr drangen ebenfalls bis dato Unbekannte in einen Friseursalon in der Dorfstraße ein. Auch hier beläuft sich der Entwendungsschaden auf unter Hundert Euro. Allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Ob es sich in beiden Fällen um den oder die gleichen Täter handelt, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen kam zur Spurensicherung vor Ort. Des Weiteren übernahm das zuständige Fachkommissariat die Ermittlungen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

