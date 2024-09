Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Vinnum, Borker Straße/ Einbrecher verzehrt Eis und Aufschnitt

Coesfeld (ots)

Eis und Aufschnitt waren die Beute von Einbrechern, die in einen Kindergarten an der Borker Straße in Vinnum eingebrochen sind. Zwischen 17 Uhr am Dienstag (17.09.24) und 6.45 Uhr am Mittwoch (18.09.24) brachen die Täter ein Fenster auf. Die Eis-Packung sowie die Frischhaltebox für den Aufschnitt waren leer. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

