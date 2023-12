Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen/Polizei setzt Hubschrauber bei Vermisstensuche ein

Coesfeld (ots)

Mit einem Hubschrauber hat die Polizei Coesfeld am Mittwoch (27.12.)in Lüdinghausen nach einer 75-jährige Frau gesucht, die seit Mittwochabend (20.12.), 20.30 Uhr, vermisst wird. Nach einem Streit verließ sie die Wohnung eines Bekannten. Zu dem Zeitpunkt stand sie unter Alkoholeinfluss. Aufgrund einer Krankheit ist sie zeitlich und örtlich nicht orientiert, wenn sie unter Alkoholeinfluss steht. Bekleidet war die Frau lediglich mit dünner Bekleidung und Ballerinas. Eventuell trug sie eine dunkle Winterjacke. Sie führte einen Jutebeutel mit. Ein Handy führte die Vermisste nicht mit. Grundsätzlich besteht der Verdacht, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Hinweise an die Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930 oder über Notruf an die Leitstelle der Polizei.

