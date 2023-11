Coesfeld (ots) - Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 5220581 Die beiden vermissten zwölf- und 13 Jahre alten Mädchen aus Coesfeld sind wohlbehalten wieder da. Entdeckt wurden sie in einer Pizzeria in Borken. Sie hatten am Morgen in Gescher das Schulgelände verlassen. In der Folge suchten Kräfte der Polizei Coesfeld und Borken nach den Mädchen. Die ...

