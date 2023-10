POL-COE: Billerbeck, Daruper Straße/Weißer Kastenwagen gestohlen

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind am Mittwoch (11.10.23) in ein Haus an der Raiffeisenstraße in Merfeld eingedrungen. Sie nutzten dafür zwischen 15 Uhr und 18 Uhr eine geöffnete Terrassentür. Die Täter entwendeten Schmuck. In Börnste sind Unbekannte am Mittwoch (11.10.23) in ein Haus eingebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen 6.55 Uhr und 16.50 Uhr. Die Täter brachen eine Türe auf. Nach derzeitigem Stand entwendeten sie einen Waffentresor samt Inhalt und Bargeld. Zum ...

mehr