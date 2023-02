Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 11.02.2023 bis 15.02.2023, in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Am Niesing" in Coesfeld einzubrechen. Hebelmarken an der rückwärtigen Terrassentür sind deutlich zu erkennen. Ins Innere des Hauses gelangten sie augenscheinlich nicht. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140. ...

